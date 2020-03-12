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Общество

Профильный комитет областного Собрания рекомендует поддержать поправки к Конституции РФ

12.03.2020 10:53|ПсковКомментариев: 2

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов большинством голосов рекомендовал одобрить федеральный закон о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Профильные вопросы внеочередной 41-й сессии депутаты рассмотрели перед пленарным заседанием, назначенным на 12 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, вопрос о поправках к Конституции РФ в повестку внес председатель областного Собрания Александр Котов, он же выступил на комитете с докладом.

Спикер обратил внимание, что сложная процедура принятия поправок имеет особый порядок, в котором задействованы и законодательные органы субъектов РФ – после принятия закона Государственной Думой и одобрением Совета Федерации документ был направлен во все регионы. «Для того, чтобы закон о поправках в Конституцию был принят, необходима поддержка двух третей законодательных органов власти субъектов Российской Федерации. Мы непосредственные участники этого процесса, естественно, не можем оставаться в стороне и сегодня на нашем заседании будем рассматривать закон, чтобы высказать свою позицию», - сообщил Александр Котов.

Председатель Собрания напомнил, что предложенные президентом РФ Владимиром Путиным изменения можно разделить на два блока. Один из них связан с уточнением полномочий органов власти, второй условно можно назвать социальным. «Он связан с закреплением положений, гарантирующих социальное обеспечение граждан Российской Федерации – пенсионное обслуживание, индексацию пособий, установленных региональными и федеральными законами. Связан с вопросами семьи, материнства, детства», - уточнил Александр Котов.

Эти поправки, по словам спикера, отражают ситуацию, в которой сейчас находится страна. Фактически все граждане могли высказать свои предложения – на стадии обсуждения их поступило более тысячи. «Прошу вас поддержать проект постановления, тем самым мы выразим своё отношение к предложенным изменениям Конституции Российской Федерации», - обратился к коллегам Александр Котов и подчеркнул, что окончательное решение будет принято в ходе всенародного голосования 22 апреля – обновленная Конституция вступит в силу, если за нее проголосует большинство граждан.

Председатель комитета Владимир Яников согласился со спикером – в течение двух месяцев депутаты следили за ходом работы над поправками. «Мы хорошо знакомы с результатом. Работа нашими коллегами проделана большая. Предлагаю поддержать отработанные поправки, которые обеспечат нам достойную жизнь», - резюмировал Владимир Яников.

Предложенный проект постановления поддержали 7 депутатов, двое воздержались, один проголосовал против.

Также в ходе заседания депутаты рассмотрели проект закона о внесении в отдельные законодательные акты, закрепляющий в региональном законодательстве трехпроцентное повышение размера пособий и социальных выплат. Главный аналитик комитета по социальной защите Инаида Бернацкая сообщила депутатам, что средства на увеличение выплат уже предусмотрены в областном бюджете. 

«Дело хорошее, предлагаю проголосовать», - обратился к членам парламентского комитета Владимир Яников. Коллеги единогласно высказались за индексацию социальных пособий.

Окончательное решение по вопросам будет принято депутатским корпусом на сессии 12 марта.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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