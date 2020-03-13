Студенты ПсковГУ переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса

С 16 марта студентов ПсковГУ переводят на дистанционное обучение. Решение принято руководством вуза на совещании с директорами входящих в состав университета институтов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.
Как отмечается, это превентивная профилактическая мера, препятствующая распространению коронавируса, так как в университете работают и учатся тысячи студентов, преподавателей, в том числе из-за пределов Псковской области.
В Псковской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.