Общество

Студенты ПсковГУ переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса

С 16 марта студентов ПсковГУ переводят на дистанционное обучение. Решение принято руководством вуза на совещании с директорами входящих в состав университета институтов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Как отмечается, это превентивная профилактическая мера, препятствующая распространению коронавируса, так как в университете работают и учатся тысячи студентов, преподавателей, в том числе из-за пределов Псковской области.

Меры касаются только студентов. Преподаватели и сотрудники вуза продолжают работать в прежнем режиме.



В Псковской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.