Общество

Воду, провизию и батарейки привозят псковичи ищущим трехлетнюю девочку волонтерам

Многие псковичи хотят участвовать в поисках пропавшего ребенка. Об этом сообщила доброволец, представитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Ника Пастенес на онлайн-брифинге Псковской Ленты Новостей 26 мая, комментируя ситуацию с поиском трехлетней Вари Поповой.

По ее словам, на поиски девочки привлекают волонтеров с опытом, которые проходили специальное обучение по определенным дисциплинам. «Местных жителей не привлекаем по соображениям безопасности», - заявила доброволец. Тем не менее, заметила Ника Пастенес, они активно помогают волонтерам - привозят воду, провизию, батарейки для фонариков. «Потребность в батарейках и топливе у нас есть всегда», - подчеркнула она.

Кроме того, доброволец рассказала, что волонтеры «Лизы Алерт» работают сообща с псковскими силовыми ведомствами.