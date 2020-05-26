Общество

Около 60 км рек осмотрели водолазы за последние двое суток поисков девочки в Псковском районе

Около 60 км рек осмотрели водолазы за последние двое суток при поисках пропавшей трехлетней Вари Поповой. Об этом сообщила доброволец, представитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Ника Пастенес сегодня, 26 мая, на пресс-брифинге ПЛН.

«Мы продолжаем поиски до победного», - заявила она. Собеседник отметила, что добровольцы работают в группах по 2-3 человека.

Ника Пастенес подчеркнула, что ранее поисковый отряд «Лиза Алерт» просил у псковичей помощи с моторными лодками. На данный момент уже можно говорить о достаточном количестве лодок.