Общество

ФНПР утвердила одну кандидатуру на пост председателя Псковоблсовпрофа

Федерация независимых профсоюзов России согласовала одну кандидатуру на пост председателя Псковского областного совета профсоюзов - руководителя областной общественной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игоря Иванова. Эту информацию в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове подтвердил сам Иванов.

Фото пресс-службы Псковского облсовпрофа

«Насколько мне известно, так оно и есть. О подробностях пока говорить не могу. Это было сообщение от члена исполкома, который принимал участие в заседании, от Александра Василевского, который пояснил, что в результате голосования было принято решение о поддержке моей кандидатуры», - пояснил Игорь Иванов.

Напомним, на 8 июня запланирована отчетно-выборная конференция Псковоблсовпрофа. Для избрания председателем СОП Псковского областного профсоюза были выдвинуты три кандидатуры: действующий председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, ее заместитель Андрей Хришкевич и действующий председатель областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов. Кандидатов выдвинули профсоюзные организации.