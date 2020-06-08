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Давид Кришталь: Отчетно-выборная конференция Псковского облсовпрофа прошла на высоком уровне

Отчетно-выборная конференция Псковского областного совета профсоюзов прошла на достаточно высоком уровне. Об этом заявил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь сегодня, 9 июня, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Несмотря на пандемию коронавируса, все было продумано до мелочей — дистанция между участниками, проведение термометрии, все члены конференции были в защитных масках.

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Кроме того, в ходе беседы Давид Кришталь подчеркнул, что, на его взгляд, на конференции присутствовали «явно заинтересованные» люди.