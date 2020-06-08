Общество

Новый председатель Псковского облсовпрофа поблагодарил коллег за доверие

Новый председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поблагодарил делегатов 26-ой отчетно-выборной конференции за оказанное доверие.

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«Спасибо за доверие и за такое единодушие при голосовании. Я надеюсь, что вот так, вместе, мы и пойдём дальше», - сказал Игорь Иванов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Позвольте мне поздравить Игоря Олеговича. Послушав ваши доклады, я думаю, что самый приятный для него день будет только сегодня, максимум до конца недели. Я желаю ему плодотворной работы в вашей команде. Удачи и успеха», - поздравил Игоря Иванова заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь.