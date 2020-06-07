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Политика

Не только для членов профсоюза

08.06.2020 19:25|ПсковКомментариев: 0

В понедельник, 8 июня, в Пскове выбрали нового председателя облсовпрофа. Никакой интриги перед отчетно-выборной конференцией не было — она исчезла в тот день, когда Москва в лице Федерации независимых профсоюзов России утвердила только одну из трех предложенных псковичами кандидатур. Тогда-то, еще 27 мая, и стало понятно, что с профсоюзного «корабля современности» сброшена председатель организации Ульяна Михайлова, также за борт был отправлен ее заместитель Андрей Хришкевич, выдвигавшийся на случай реализации некоего «плана Б». Остался на палубе только руководитель одного из отраслевых профсоюзов Псковской области Игорь Иванов - кандидат, поддерживаемый областной властью и руководством ФНПР. Он и проводил сегодняшнюю отчетно-выборную конференцию, а по итогам открытого голосования получил поддержку абсолютного большинства делегатов (53 «за» при 3 воздержавшихся). Отмечу, что экс-руководительница на конференции не появилась.

В иной ситуации смена на капитанском мостике в одной из общественных организаций региона, вероятно, не вызвала бы повышенного интереса у сторонних наблюдателей и о ней не писали бы так много в масс-медиа. Ну, действительно, кому какая разница, кто там будет рулить и распоряжаться активами. Однако случай с областными профсоюзами - особый. Ибо и общественная организация эта — крупнейшая в области, насчитывает свыше 50 тысяч членов. И активы, в том числе объекты недвижимости и оздоровительные учреждения, весьма привлекательны для многих. К тому же во главе облсовпрофа до сегодняшнего дня стоял известный региональный политик, депутат областного Собрания, в свое время выступавший как равноправный и самостоятельный партнер областной администрации.

Да и сама профсоюзная история последних полутора-двух лет — крайне резонансная: с уголовными делами, скандалами, громкими заявлениями и вовлеченностью в процесс сторонних участников, в том числе представителей региональной власти и политических партий.

Как уже не раз отмечали обозреватели Псковской Ленты Новостей, «делом лидера облсовпрофа» всему политическому и административно-хозяйственному классу региона был явлен пример и послан четкий месседж, что можно делать и чего делать нельзя в условиях, когда общественно-политический климат изменился — и в стране в целом, и в Псковской области в частности.

То есть это - не только «для членов профсоюзов», но и для всех участников общественно-политического процесса. Именно поэтому мы уделяем особое внимание этой профсоюзной развязке, одновременно открывающей новую страницу в истории объединения, и подводящей черту под 10-летним периодом правления Ульяны Михайловой.

Ни для кого не секрет, что этот период был сложным, неоднозначным и во-многом противоречивым. Многочисленные комментарии, прозвучавшие в последние дни, только подтверждают это. Одни отмечают активное участие псковских профсоюзов в общественно-политической жизни, рост численности рядов организации, открытость руководителя и ее готовность идти на контакт со средствами массовой информации, а также иные плюсы. Другие наблюдатели, подводя итог той же десятилетки, напротив, говорят о многочисленных скандалах, непоследовательности руководства, очевидном конфликте интересов и сомнительных финансовых операциях. Всё так, но подробно разбирать эти моменты в рамках «комментария дня» не буду, ибо это теперь — уже прошлое.

Сегодня в истории псковских профсоюзов открыта новая страница — и сейчас можно только предполагать, как и что там напишется.

Очевидно, что новому руководителю облсовпрофа важно помнить о том, что будь ты хоть капитан большого судна — за буйки заплывать не следует. Могут и торпедировать. Тем более что облсовпроф — это не оппозиционная политическая партия, ведущая борьбу за власть. Цели и задачи у профсоюзов иные — прежде всего, защита интересов трудящихся, и это всегда следует держать в памяти. В настоящее время такое предостережение в адрес Игоря Иванова выглядит излишним, но кто ж знает, что там за горизонтом.

Не будем забывать, что и госпожа Михайлова когда-то была избрана председателем облсовпрофа при поддержке команды тогдашнего губернатора Андрея Турчака и долгие годы никаким «оппозиционером» не являлась — напротив, входила в Общероссийский народный фронт, участвовала в праймериз партии власти и, кстати говоря, до сих пор является членом фракции «Единой России» в областном Собрании депутатов.

С другой стороны, новому руководству облсовпрофа нельзя забывать, что профсоюзы — независимая общественная организация. То есть необходимо быть самостоятельными и ни под кого «не ложиться», а опасения на данный счет кто только уже не высказал. Всё это означает, что новому руководству облсовпрофа в отношениях с региональным руководством надо искать и соблюдать разумный баланс.

И это очень серьезный вызов — причем, не только для профсоюзов, но и для власти, у которой бывает соблазн всех «построить», обязать ходить в ногу, «закрутить гайки» и т. д.

Это везде так, и в Псковской области мы такое тоже наблюдали. Сумеют ли стороны, или как сейчас принято говорить в профсоюзной среде - «социальные партнеры», найти ту самую «золотую середину» — пожалуй, самый главный вопрос, от которого на самом деле и зависит будущее профсоюзного движения в Псковской области.

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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