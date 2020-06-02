Общество

Михаил Ведерников: Мы набрали достаточно высокую динамику развития

«Все, что у нас получилось, – итог консолидированной, системной работы», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, отчитываясь о деятельности администрации региона за 2019 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Прежде всего он выразил благодарность за честное, открытое и конструктивное взаимодействие главам и депутатам муниципальных образований, руководителям территориальных органов исполнительной власти и, конечно, депутатам Псковского областного Собрания депутатов.

«Все, что у нас получилось, – это итог консолидированной, системной работы. Результаты наших общих усилий в течение 2019 года находят свое отражение в цифрах бюджета», - подчеркнул губернатор и напомнил, что бюджет прошлого года в первом чтении принимался с показателями 31,3 млрд рублей, а окончательная цифра была равна 41 млрд рублей.

«И это не только дополнительные федеральные средства. 23,4 млрд рублей в этой сумме составили налоговые и неналоговые доходы, что на 1 млрд рублей больше, чем в 2018 году. Мы набрали достаточно высокую динамику развития», - добавил Михаил Ведерников и отдельно остановился в своем отчете на всех пунктах, которые позволили это сделать.