Общество

В Псковской области планируют увеличить пассажиропоток аэропорта «Княгиня Ольга» до 150 тысяч человек в год

В Псковской области планируется увеличить пассажиропоток аэропорта «Княгиня Ольга» до 150 тыс. человек в год. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, отчитываясь о деятельности администрации региона за 2019 год. Особое внимание в отчете он уделил развитию транспортной сферы.

«В 2019 году пассажиропоток аэропорта «Княгиня Ольга» вырос в 5 раз и составил более 33 тысяч пассажиров. Увеличение произошло не только благодаря росту популярности маршрута «Псков - Москва», но также и новому рейсу «Псков - Сочи», на долю которого пришлась треть пассажиропотока. К настоящему времени мы добились принципиальной поддержки направлений «Псков – Анапа» и «Псков – Калининград», которые вошли в перечень субсидируемых маршрутов Росавиации», - отметил губернатор.

«Наша главная задача – увеличение пассажиропотока до 150 тыс. человек в год. И сделать нужно это как можно скорее. Специалисты считают, что мы можем выйти на эти цифры в течение ближайших двух лет. После преодоления порога рентабельности областные средства на работу аэропорта больше не потребуются», - добавил Михаил Ведерников.