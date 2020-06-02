Общество

Михаил Ведерников: Без поддержки федерального центра показатели госдолга уйдут далеко за 100%

Без существенной поддержки из федерального центра показатели госдолга Псковской области уйдут далеко за 100%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, рассказывая в рамках отчета за 2019 год о грантовой политике.

По его словам, в 2019 году на финансирование региональных проектов на территории Псковской области было направлено более 6 млрд рублей, «и мы на полностью выполнили все поставленные задачи».

«Это было объективно непросто, и я хочу сказать отдельные слова благодарности всем, кто участвовал в этой кропотливой работе, кто осознал новые профессиональные требования и принял личную ответственность за результат. Отдельные слова благодарности депутатам областного собрания, которые контролировали ход реализации проектов на местах и давали нам оперативную и объективную обратную связь», - сказал глава региона.

Псковская область по итогам работы в 2019 году получила твердую «четверку» и по совокупности критериев заняла 42-е место в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти. «Президент наши усилия отметил дополнительным грантом в размере 545 млн рублей, с помощью которого мы планировали решить целый ряд первоочередных задач», - пояснил он.

«К сожалению, жизнь распорядилась иначе, и в 2020 году мы, как и все, вступили в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Обстоятельства потребовали от нас полной мобилизации и значительных дополнительных ресурсов. Соответственно и президентский грант, практически в полном объеме, был направлен на реализацию первоочередных мер противодействия COVID-19. Более того, мы были вынуждены взять коммерческий кредит на сумму более 600 млн рублей, - сообщил Михаил Ведерников. - По текущим оценкам, выпадающие доходы до конца 2020 года составят 4,6 млрд рублей. Дефицит средств консолидированного бюджета составит 5,3 млрд рублей. Без существенной поддержки из федерального центра, показатели госдолга уйдут далеко за 100%».

«На этом фоне кому-то может показаться парадоксальным, что Псковская область не вошла в число регионов, получивших поддержку в рамках первых 100 млрд рублей, распределенных среди субъектов Российской Федерации. Ответ связан с двумя факторами: с методикой расчета потребности регионов и с тем, что мы смогли контролировать ситуацию в сфере экономике. То есть мы не получили помощь, потому что статистика первого квартала 2020 года не показала существенного падения. Я разговаривал об этом и с руководством администрации президента, и с министром финансов России. Мне обещали учесть наши расходы во втором федеральном транше», - заключил Михаил Ведерников.