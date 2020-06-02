Общество

Госдума рассмотрит законопроект об отсрочке взыскания долгов пенсионеров и бизнеса

В Госдуму внесен законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для бизнеса и пенсионеров, сообщила в среду пресс-служба партии «Единая Россия».

Законопроект разработали секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции Сергей Неверов и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Пенсионерам, не имеющим иных источников доходов, кроме пенсии, размер которой составляет менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), предлагается предоставить однократную рассрочку по взысканию долга по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей не более чем на два года.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу, предлагаемые нормы не будут распространяться на должников, которые уклонялись от уплаты налогов и сборов или скрывали имущество.

«Также законопроект учтет интересы кредиторов, требования которых связаны с уплатой алиментов, возмещением вреда и другими социальными обязательствами», - говорится в сообщении.

Законодательная инициатива предусматривает годовую рассрочку по взысканию задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях.