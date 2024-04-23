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Туризм

В Госдуме порекомендовали Псков для поездки на майских праздниках

27.04.2024 07:01|ПсковКомментариев: 0

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев рекомендовал Тулу, Калугу, Рязань, Псков или Выборг в качестве направлений «выходного дня» для короткого путешествия на майских праздниках.

«Как направления "выходного дня" для тех, кто не может позволить себе отдыхать все дни подряд, хочется посоветовать Тулу, Калугу, Рязань, Псков, Выборг. Решайтесь на поездку, отправляйтесь в путешествие по нашей стране! Всем хорошего отдыха и приятных впечатлений!» - сказал Тарбаев.

Ранее Тарбаев сообщал, что на майских праздниках можно отправиться в Калининград, который в эти дни отмечает 300-летие со дня рождения Иммануила Канта, или на Кавказ - в Кавказские Минеральные Воды, Владикавказ, Архыз или Домбай. По его словам, Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Саратов и Волгоград являются самыми удобными направлениями для речных круизов, пишет  РИА Новости.

Источник: Псковская Лента Новостей
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