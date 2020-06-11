Общество

Избирательная комиссия Псковской области согласовала возобновление подготовки к досрочным выборам главы Печорского района

129-е заседание Избирательной комиссии Псковской области прошло сегодня, 11 июня. В связи с действием ограничений, введенных в целях предупреждения распространения коронавируса, члены комиссии обсудили повестку в формате ВКС.

В частности, был рассмотрен вопрос об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Всего в процессе будут задействованы 85 КОИБов, все они будут установлены в участковых избирательных комиссиях Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе избиркома.

Члены облизбиркома также внесли изменения в составы рабочих групп. Таким образом, в период Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в обновленном составе будут функционировать рабочие группы по информационным спорам и по предварительному рассмотрению жалоб на решения и действия избирательных комиссий. Затронули члены избиркома и вопрос безопасности в период проведения голосования за поправки. 15 июня членам участковых избирательных комиссий будут вручены средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.

Главным в сегодняшней повестке стал вопрос о возобновлении подготовки к досрочным выборам главы Печорского района. «Решение о возобновлении подготовки к избирательной кампании в данном случае принимает ТИК Печорского района как орган, организующий данные выборы, по согласованию с Избирательной комиссией Псковской области», - пояснил председатель облизбиркома Игорь Сопов.

В ходе сегодняшнего заседания члены избиркома согласовали ТИКу право начать подготовку к досрочным выборам. Ориентировочная дата голосования — 12 июля. Также областной избирком уведомил ЦИК РФ о возобновлении процесса подготовки к досрочным выборам в Печорском районе. Окончательная дата голосования будет определена с учетом полученных согласований на заседании районного ТИКа.

Как отмечалось на заседании, при подготовке и проведении досрочных выборов главы района в муниципалитете будет уделено особое внимание соблюдению мер безопасности: в случае необходимости индивидуальными средствами защиты будут обеспечены и члены УИК, и избиратели.

В заключение заседания Игорь Сопов поздравил всех коллег с наступающим Днем России.