Политика

По итогам обработки 100% протоколов выборы главы Печорского района выиграл Сергей Тарасик

По итогам обработки 100% протоколов на досрочных выборах главы Печорского района единоросс Сергей Тарасик выиграл выборы главы Печорского района с 65,50% голосов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Избирательной комиссии.

Коммунист Дмитрий Богатырев получил 19,22% голоса.

На третьем – самовыдвиженец Виктор Мишин - 7,01%, на четвертом - представитель «Партии Роста» Игорь Романов – 2,85%, на пятом - либерал-демократ Алексей Марочкин - 2,64%.

В выборах приняли участие 4209 человек - 26,96% избирателей Печорского района.