Политика

Сергей Тарасик выигрывает выборы главы Печорского района почти с 70% голосов

Кандидат от партии «Единой Россия» Сергей Тарасик одерживает победу на выборах главы Печорского района. По предварительным данным, свои голоса за него отдали более 67% избирателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области

Второе место у коммуниста Дмитрия Богатырева, у него 18% голосов.

На третьем – самовыдвиженец Виктор Мишин - 7,49%, на четвертом - представитель «Партии Роста» Игорь Романов - 3,06%, на пятом - либерал-демократ Алексей Марочкин - 2,02%.

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В выборах приняли участие около 29% избирателей Печорского района.