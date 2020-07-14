Политика

Антон Минаков: Выборы главы Печорского района прошли для нашего кандидата удовлетворительно

Псковские либерал-демократы удовлетворительно оценивают итоги выборов главы Печорского района для своего кандидата Алексея Марочкина.

Напомним, представитель Псковского регионального отделения ЛДПР, индивидуальный предприниматель Алексей Марочкин был самым молодым из выдвинувшихся кандидатов, ему всего 25 лет. По итогам выборов, состоявшихся 12 июля, он занял пятое место, получив 2,64% голосов.

«Во время кампании случилась ситуация с пандемией. Алексей начал распространять агитационные материалы, встречаться с избирателями, но в дальнейшем это было сложно сделать», - пояснил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

«Но, я считаю, для нашего молодого кандидата кампания прошла удовлетворительно. Он получил опыт, но есть над чем поработать. Пандемия научила нас искать другие методы работы с населением, поэтому выводы мы делаем. Ошибки есть, но, мы считаем, что кампания прошла удовлетворительно». - резюмировал он.