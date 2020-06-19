Общество

Путин пообещал помочь в строительстве новой инфекционной больницы в Псковской области

Президент России Владимир Путин пообещал оказать содействие в строительстве новой инфекционной больницы в Псковской области. Об этом он сообщил сегодня, 20 июня, на совещании с медиками, во время прямой связи с «зеленой зоной» Псковской городской больницы.

Просьбу о строительстве инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках озвучила заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице (COVID-центр), врач-пульмонолог Анастасия Повторейко.

В начале выступления она от всего коллектива медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, и от всех жителей Псковской области Анастасия Повторейко поблагодарила президента и специализированные консультативные бригаде департамента здравоохранения Москвы, которые плечом к плечу вместе с псковскими врачам трудятся на протяжении месяца в нашем регионе. «Это действительно неоценимый опыт. Это впервые такая практика, когда ведущие специалисты московских клиник работают на наших территориях», - добавила она.

Анастасия Повторейко отметила, что на сегодняшний день в регионе проживает 626 тысяч человек, но с учетом дачников из ближайшего к нам Санкт-Петербурга и Москвы численность населения превысила 1,1 млн человек.

«Это серьезная нагрузка для всей системы здравоохранения Псковской области. С учетом этого факта нами было развернуто 1200 коечных мест для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, несмотря на рекомендуемые 313 Министерством здравоохранения. Встал остро вопрос о нехватке инфекционной больницы в Псковской области. Наша область имеет инфекционный корпус только в Пскове. Он, к сожалению, не соответствует никаким требованиям и не подлежит реконструкции. Хотим обратится к вам с просьбой оказать помощь и содействие в строительстве новой инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках», - обратилась она к президенту.

Врач-пульмонолог добавила, что с учетом значительного опыта Министерства обороны в строительстве инфекционных центров, оперативности введения зданий в эксплуатацию и их достойного качества, псковичи хотели бы обратиться конкретно к Минобру с просьбой поддержать строительство инфекционной больницы.

«Чтобы в этом году уже быть готовыми в случае второй волны пандемии. Кроме того, мы очень надеемся, что скоро мы войдем в рабочий режим и, кончено, это значимый задел, потому что благодаря инфекционной больнице мы могли быть перекрыть весь инфекционный профиль для взрослых и детей. В марте уже обсуждался этот вопрос. Вы нас поддержали, а на уровне правительства уже разработан проект. Мы очень надеемся все-таки сдвинуть эту ситуацию как можно скорее. Инфекционная больница действительно жизненно важна для всех жителей Псковской области. Очень надеемся на ваше поддержку», - заключила Анастасия Повторейко.

«Я пометил вопрос о новой инфекционной больнице в Пскове и филиале в Великих Луках. Мы этим займемся», - пообещал в ответ Владимир Путин.