Путин пообещал помочь в строительстве новой инфекционной больницы в Псковской области

Президент России Владимир Путин пообещал оказать содействие в строительстве новой инфекционной больницы в Псковской области. Об этом он сообщил сегодня, 20 июня, на совещании с медиками, во время прямой связи с «зеленой зоной» Псковской городской больницы.
Просьбу о строительстве инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках озвучила заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице (COVID-центр), врач-пульмонолог Анастасия Повторейко.
В начале выступления она от всего коллектива медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, и от всех жителей Псковской области Анастасия Повторейко поблагодарила президента и специализированные консультативные бригаде департамента здравоохранения Москвы, которые плечом к плечу вместе с псковскими врачам трудятся на протяжении месяца в нашем регионе. «Это действительно неоценимый опыт. Это впервые такая практика, когда ведущие специалисты московских клиник работают на наших территориях», - добавила она.
Анастасия Повторейко отметила, что на сегодняшний день в регионе проживает 626 тысяч человек, но с учетом дачников из ближайшего к нам Санкт-Петербурга и Москвы численность населения превысила 1,1 млн человек.
Врач-пульмонолог добавила, что с учетом значительного опыта Министерства обороны в строительстве инфекционных центров, оперативности введения зданий в эксплуатацию и их достойного качества, псковичи хотели бы обратиться конкретно к Минобру с просьбой поддержать строительство инфекционной больницы.
«Я пометил вопрос о новой инфекционной больнице в Пскове и филиале в Великих Луках. Мы этим займемся», - пообещал в ответ Владимир Путин.