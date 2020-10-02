Общество

Большие палаты и техника навороченная: Виктор Антонов оценил новый медцентр в Пскове

Вице-спикер Псковского областного Собрания, Заслуженный врач РФ Виктор Антонов остался под большим впечатлением от оснащения нового многофункционального медцентра в Пскове и по-доброму позавидовал его сотрудникам.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Что такое инфекционная больница, по старым меркам? Желтуха, понос и минимум аппаратуры. А здесь поразил подход. Кто-то очень грамотно все это готовил, по современным методам», - сообщил журналистам Виктор Антонов.

«Были споры по поводу того, сколько простоит больница, из чего она сделана. Сделана добротно. Но речь даже не об этом, а о том, как ее оснастили. Раньше такие вещи были недоступны, мы о них даже и не знали. И все, что сегодня в этом плане сделано, наверное, надо было выстрадать нашему поколению», - полагает вице-спикер.

Раньше в такой большой больнице было бы довольно сложно найти доктора, а тут его можно не только найти, но еще и вызвать по тревожной кнопке, заметил Виктор Антонов. «Большие палаты, в которых предусмотрена возможность нахождения ухаживающего родственника. И техника навороченная. Я под впечатлением», - сказал он.

Очень важным Заслуженный врач РФ считает тот факт, что в новый медцентр пришла работать молодежь. «Конечно, им надо еще набираться опыта, многому учиться, но главное - есть желание», - считает он.