Общество

Детское инфекционное отделение в Пскове построят до середины ноября

Детское инфекционное отделение в Пскове будет возведено до середины ноября 2020 года. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников.

Главный корпус областной инфекционной больницы начнет принимать первых пациентов уже в понедельник, 5 октября. На следующей неделе лицензию получит великолукское отделение.

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«До конца года у нас появится обновленная инфекционная служба высочайшего класса, в совокупности рассчитанная на не менее чем 300 коек. Для сравнения, год назад у нас было всего 170 коек, 88 из которых находилось в здании Псковской городской больницы, которая не видела капитального ремонта с 1963 года», - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что в новой областной инфекционной больнице будут реализованы иные стандарты взаимоотношений врачей между собой и с пациентами. «Абсолютно по-другому будет организована система оказания медицинской помощи. Это будет медицинское учреждение нового типа, чьи стандарты качества постепенно, вместе с обновлением оборудования будут внедряться и в других медицинских учреждениях региона», - отметил Михаил Ведерников.