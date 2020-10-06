Общество

Анастасия Повторейко рассказала о первом рабочем дне новой инфекционной больницы

Главный врач псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала о первом рабочем дне медицинского учреждения.

«Первый день оказался достаточно боевым, - отметила она. - Мы не ожидали такой значимый наплыв пациентов. Это острая респираторная вирусная инфекция разной степени тяжести, это коронавирусная инфекция, осложнившаяся пневмонией, и внебольничные пневмонии. Пациентов много. На сегодняшний момент, слава богу, ни одного человека не госпитализировано в реанимацию. Работа ведется интенсивно, в штатном режиме. Мы встаем на рельсы».

Центр оснащен современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, пишет ТАСС.

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Инфекционную областную больницу построили в Пскове специалисты Министерства обороны РФ по поручению президента страны Владимира Путина.