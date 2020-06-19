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Общество

По новым адресам проведут голосование по поправкам в Конституцию 17 участковых комиссий в Псковской области

20.06.2020 17:14|ПсковКомментариев: 0

В связи с ситуацией по распространению короновирусной инфекции территориальные избирательные комиссии могли принять решение о переносе избирательного участка. И ряд ТИКов действительно изменили адреса участков в период подготовки и проведения Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в  Конституцию РФ 1 июля 2020 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области, всего 17 участковых комиссий проведут голосование по новым адресам или местам расположения.

Ниже представлен их список*.

№ п/п

Номер
УИК

Адрес по месту расположения УИК в
цифровых сервисах

Адрес переноса помещения
для размещения УИК

Территориальная избирательная комиссия Красногородского района
  1.  

УИК 309

Красногородский р-н, д. Саурово, 5

Красногородский р-н, д. Саурово, 2 (помещение 16)

Территориальная избирательная комиссия Островского района
  1.  

УИК 240

г. Остров-3, клуб в/ч 35700

г. Остров, ул. Фестивальная (Дом офицеров)
  1.  

УИК 253

Островский район, д. Малая Губа, помещение ФАП

Островский район, д. Малая Губа, помещение клуба
  1.  

УИК 269

Островский район, д. Большое Приезжево, контора с-з «Великорецкий»

Островский район , д. Большое Приезжево, помещение библиотеки
  1.  

УИК 270

Островский район, д. Влазово, контора с/кооп. «Искра»

Островский район, д. Влазово, помещение СДК
  1.  

УИК 275

Островский район, д. Шики, здание бывшей администрации Шиковской волости

Островский район, д. Шики, (помещение Шиковской школы)

Территориальная избирательная комиссия Палкинского района
  1.  

УИК 195

д. Лещихино, ПНИ, 1, спецучасток

Мобильный УИК (территория ПНИ)
  1.  

УИК 197

д. Бобъяково, помещение фельшерско-акушерского пункта

д. Бобъяково, помещение фельшерско-акушерского пункта, вход с другой стороны (клуб выходного дня)

Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района
  1.  

УИК 333

Пушкиногорский район, рп. Пушкинские Горы, бульвар имени С.С. Гейченко, 1, фойе 1 этажа научно-культурного центра Пушкинского музея-заповедника,

Пушкиногорский район, рп. Пушкинские Горы, ул. Ленина, 6 (фойе 1 этажа Администрации района)
  1.  

УИК 335

Пушкиногорский район, рп. Пушкинские Горы, ул. Больничный городок, 14, фойе Дома ветеранов

Пушкиногорский район, рп. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, 42а, административное здание городского поселения «Пушкиногорье» (бывшее здание Пушкиногорской волости)

Территориальная избирательная комиссия Печорского района
  1.  

УИК 176

Печорский район, ГП «Печоры», д. Изборск, ул. Псковская, 31

Печорский район, ГП «Печоры», д. Изборск, ул. Псковская, 36

Территориальная избирательная комиссия Псковского района
  1.  

138

Псковский р-н, д. Родина, ул. Юбилейная, 1 (здание сельского дома культуры)

Псковский р-н, д. Родина, ул. Мира, 1, здание ГНУ Псковский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ГНУ Псковский НИИСХ)

  1.  

УИК 140

Псковский р-н, д. Родина, ул. Владимирская, 3в, здание филиала «Детский сад «Радуга» МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа Псковского района»

Псковский р-н, д. Родина, ул. Никольская, 4 (помещение цокольного этажа)
  1.  

УИК 170

Псковский р-н, сельское поселение «Ядровская волость», д. Похвальщина, здание правления СХПК колхоза «Передовик»

Псковский р-н, сельское поселение «Ядровская волость», д. Похвальщина (здание Рюжского сельского клуба)

Территориальная избирательная комиссия города Пскова
  1.  

УИК 43

Псков, помещение ГБУЗ ПО "Псковская детская городская поликлиника" - Псков, ул. Шестака, 4

г. Псков, помещение МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства № 10" - Псков, ул. Юбилейная, 67а.
  1.  

УИК 61

г. Псков, помещение консультативной поликлиники ГБУЗ ПО "Детская областная больница" - Псков, ул. Коммунальная, 33

г. Псков, помещение МБОУ "Лицей № 4 "Многопрофильный - Псков, ул.Коммунальная, 30.
  1.  

УИК 87

Псков, помещение "ГБУЗ ПО "Псковская городская поликлиника" - ул. Индустриальная, 8

Псков, помещение МБУ ДО «Детский центр «Надежда»

* по состоянию на 19 июня 2020 года

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #поправки в Конституцию #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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