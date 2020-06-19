По новым адресам проведут голосование по поправкам в Конституцию 17 участковых комиссий в Псковской области

В связи с ситуацией по распространению короновирусной инфекции территориальные избирательные комиссии могли принять решение о переносе избирательного участка. И ряд ТИКов действительно изменили адреса участков в период подготовки и проведения Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ 1 июля 2020 года.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области, всего 17 участковых комиссий проведут голосование по новым адресам или местам расположения.
Ниже представлен их список*.
|
№ п/п
|
Номер
|
Адрес по месту расположения УИК в
|
Адрес переноса помещения
|
Территориальная избирательная комиссия Красногородского района
|
|
УИК 309
|
Красногородский р-н, д. Саурово, 5
|
Красногородский р-н, д. Саурово, 2 (помещение 16)
|
Территориальная избирательная комиссия Островского района
|
|
УИК 240
|
г. Остров-3, клуб в/ч 35700
|
г. Остров, ул. Фестивальная (Дом офицеров)
|
|
УИК 253
|
Островский район, д. Малая Губа, помещение ФАП
|
Островский район, д. Малая Губа, помещение клуба
|
|
УИК 269
|
Островский район, д. Большое Приезжево, контора с-з «Великорецкий»
|
Островский район , д. Большое Приезжево, помещение библиотеки
|
|
УИК 270
|
Островский район, д. Влазово, контора с/кооп. «Искра»
|
Островский район, д. Влазово, помещение СДК
|
|
УИК 275
|
Островский район, д. Шики, здание бывшей администрации Шиковской волости
|
Островский район, д. Шики, (помещение Шиковской школы)
|
Территориальная избирательная комиссия Палкинского района
|
|
УИК 195
|
д. Лещихино, ПНИ, 1, спецучасток
|
Мобильный УИК (территория ПНИ)
|
|
УИК 197
|
д. Бобъяково, помещение фельшерско-акушерского пункта
|
д. Бобъяково, помещение фельшерско-акушерского пункта, вход с другой стороны (клуб выходного дня)
|
Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района
|
|
УИК 333
|
Пушкиногорский район, рп. Пушкинские Горы, бульвар имени С.С. Гейченко, 1, фойе 1 этажа научно-культурного центра Пушкинского музея-заповедника,
|
Пушкиногорский район, рп. Пушкинские Горы, ул. Ленина, 6 (фойе 1 этажа Администрации района)
|
|
УИК 335
|
Пушкиногорский район, рп. Пушкинские Горы, ул. Больничный городок, 14, фойе Дома ветеранов
|
Пушкиногорский район, рп. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, 42а, административное здание городского поселения «Пушкиногорье» (бывшее здание Пушкиногорской волости)
|
Территориальная избирательная комиссия Печорского района
|
|
УИК 176
|
Печорский район, ГП «Печоры», д. Изборск, ул. Псковская, 31
|
Печорский район, ГП «Печоры», д. Изборск, ул. Псковская, 36
|
Территориальная избирательная комиссия Псковского района
|
|
138
|
Псковский р-н, д. Родина, ул. Юбилейная, 1 (здание сельского дома культуры)
|
Псковский р-н, д. Родина, ул. Мира, 1, здание ГНУ Псковский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ГНУ Псковский НИИСХ)
|
|
УИК 140
|
Псковский р-н, д. Родина, ул. Владимирская, 3в, здание филиала «Детский сад «Радуга» МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа Псковского района»
|
Псковский р-н, д. Родина, ул. Никольская, 4 (помещение цокольного этажа)
|
|
УИК 170
|
Псковский р-н, сельское поселение «Ядровская волость», д. Похвальщина, здание правления СХПК колхоза «Передовик»
|
Псковский р-н, сельское поселение «Ядровская волость», д. Похвальщина (здание Рюжского сельского клуба)
|
Территориальная избирательная комиссия города Пскова
|
|
УИК 43
|
Псков, помещение ГБУЗ ПО "Псковская детская городская поликлиника" - Псков, ул. Шестака, 4
|
г. Псков, помещение МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства № 10" - Псков, ул. Юбилейная, 67а.
|
|
УИК 61
|
г. Псков, помещение консультативной поликлиники ГБУЗ ПО "Детская областная больница" - Псков, ул. Коммунальная, 33
|
г. Псков, помещение МБОУ "Лицей № 4 "Многопрофильный - Псков, ул.Коммунальная, 30.
|
|
УИК 87
|
Псков, помещение "ГБУЗ ПО "Псковская городская поликлиника" - ул. Индустриальная, 8
|
Псков, помещение МБУ ДО «Детский центр «Надежда»
* по состоянию на 19 июня 2020 года