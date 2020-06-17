Общество

Все ТИКи Псковской области переведены в статус юридических лиц

На сегодняшний день все территориальные избирательные комиссии Псковской области переведены в статус юридических лиц. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«В Псковской области был принят закон, обязывающий ТИКи получить статус юридического лица. Сегодня такой статус имеют все 26 ТИКов. При переходе в новый статус не все прежние председатели территориальных избирательных комиссий пожелали остаться в должности, поэтому нам пришлось взять новых людей. Все они понимают задачи, стоящие перед комиссиями», - пояснил гость студии, подчеркнув важность конструктивного диалога ТИКов с муниципальной властью на местах.

«Мы еженедельно общаемся с председателями территориальных избирательных комиссий в режиме ВКС, много контактируем через наши профессиональные группы. В случае возникновения проблем стараемся оперативно их решить. Перекладывать районные проблемы на плечи ТИКов в корне неверно,поэтому с учетом ситуации в районе мы принимаем управленческие и организационные решения, чтоб выполнить задачи, которые перед нами стоят», - пояснил Игорь Сопов.