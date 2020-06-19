Общество

Президент Путин поддержал просьбу Псковской области о строительстве новой инфекционной больницы в Пскове

Президент РФ Владимир Путин провёл ВКС с врачами нескольких регионов России в преддверии Дня медицинского работника. Об этом сообщил в своем Инстаграм губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Представителями от Псковской области стали Заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице Анастасия Повторейко и руководитель московской бригады врачей, хирург Боткинской больницы, руководитель COVID-центра в Москве Сергей Лебедев.

В ходе разговора Владимир Путин поддержал просьбу региона о строительстве новой инфекционной больницы в Пскове и отделения в Великих Луках силами Минобороны.

«Это замечательные новости! Спасибо, Президент!», - подчеркнул глава области.