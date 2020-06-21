Общество

Вопросы строительства инфекционной больницы в Пскове рассмотрели на совещании губернатора с представителями Минобороны РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в воскресенье, 21 июня, провел совещание по вопросу строительства новой инфекционной больницы в Пскове и отделения в Великих Луках. Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы региона о необходимости модернизации инфекционного направления региональной системы здравоохранения. Этот же вопрос был поднят и на недавней встрече Президента России с медицинским сообществом. Тогда глава государства сообщил, что столь актуальная для субъекта задача будет решена силами Министерства обороны РФ.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, в рабочем совещании приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова, вице-губернатор Василий Осипов, руководство профильных региональных комитетов, а также заместитель главного инженера 53 центрального проектного института Министерства обороны РФ Кирилл Гранин и генеральный директор ОАО «20 центральный проектный институт» Антон Цапаев, оперативно прибывшие в область по поручению Президента РФ.

Стороны рассмотрели ключевые организационные моменты, касающиеся строительства медицинских учреждений на территории региона. Отметим, что до этого момента в течение всего дня московские специалисты вместе с компетентными органами региональной власти отрабатывали вопросы, связанные с формированием земельных участков и организацией строительно-монтажных работ на конкретных площадках.

Михаил Ведерников ознакомился с предложенными планами проектов инфекционных больниц, которые могут быть реализованы в Псковской области, а также выслушал мнения специалистов относительно предложенных под застройку мест. «К участкам предъявляются высокие требования. Здесь важно учитывать и рельеф местности, и расположение относительно жилых, промышленных и охранных зон, а также доступность инженерных коммуникаций», — отметил председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

Губернатор акцентировал внимание на том, что окончательное решение относительно оптимальных вариантов площадок для строительства инфекционных больниц в Пскове и Великих Луках будет приниматься консолидировано, в том числе с учетом позиции Роспотребнадзора.

По итогам совещания Михаил Ведерников принял решение о создании рабочей группы по вопросам строительства современных инфекционных корпусов в регионе. Координировать деятельность группы глава региона поручил Вере Емельяновой.

Кроме того, председателю регионального комитета по здравоохранению глава региона дал поручение оперативно провести согласования с московскими специалистами схем зонирования территорий будущих медицинских учреждений, а также проработать необходимый перечень оборудования.

«Держите меня в курсе всех вопросов, чтобы любые сложности мы решали оперативно, и двигались в решении этой большой задачи правильными темпами», — подытожил губернатор, обращаясь к участникам совещания.