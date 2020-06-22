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Общество

В Пскове 43 УИКа оснастят системой видеонаблюдения в период голосования по поправкам в Конституцию

22.06.2020 18:21|ПсковКомментариев: 1

Часть избирательных участков в городе Пскове в период общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ будут оборудованы системой видеонаблюдения. Такое решение принято сегодня, 22 июня, на 131-м заседании Избирательной комиссии Псковской области в режиме ВКС.

Видеонаблюдение будет обеспечено на участках с численностью голосующих свыше 1000 человек в целях предупреждения возможных нарушений при проведении голосования. Информация с видеокамер будет храниться полгода, пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе избирательной комиссии.

Кроме того, члены облизбиркома официально закрепили за территориальными избирательными комиссиями региона полномочия по организации «уличного» голосования по поправкам в Конституцию. «Делается это для защиты участников голосования, членов УИК и общественных наблюдателей от коронавируса», - подчеркнул председатель областной Избирательной комиссии Игорь Сопов. Напомним, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, избирательные участки должны находиться в помещениях с двумя выходами для разведения потоков входящих и выходящих из здания. Если участковая избирательная комиссия не имеет двух входов, предполагается возможность организации голосования на улице, в непосредственной близости от участковой комиссии.

Также на сегодняшнем заседании обсуждался проект изменений в Избирательный кодекс Псковской области. В основном изменения касаются приведения Избирательного кодекса в соответствие федеральному законодательству. В ближайшее время проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «Избирательный кодекс Псковской области» будет внесен в Псковское областное Собрание.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #Видеокамеры #поправки в Конституцию #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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