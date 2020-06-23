Общество

В Псковской области подбирают земельные участки под строительство инфекционных учреждений

Рабочая группа по строительству инфекционных больницы в Пскове и отделения в Великих Луках, созданная по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, собирается дважды в день для оперативного решения всех возникающих вопросов. В регион оперативно прибыли представители Минобороны РФ, которые по поручению президента России активно включились в работу по реализации проекта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках очередного заседания рабочей группы в первую очередь были рассмотрены вопросы подбора и подготовки участков для размещения учреждений здравоохранения. На возможных местах застройки идут первоочередные геодезические и инженерные изыскания, которые должны окончательно подтвердить, насколько территории подходят для строительства данных объектов.

Параллельно идет адаптация типовых проектов под потребности региона, их привязка к земельным участкам. Кроме того, на подписании в областном Комитете по здравоохранению медико-техническое задание по оснащению и структуре медицинских учреждений инфекционного профиля. Планируется, что в Пскове будет возведена инфекционная больница на 200 мест. Мощность великолукского отделения составит 100 коек.

На совещании с представителями ресурсоснабжающих организаций также рассмотрены вопросы получения технических условий для присоединения к сетям.

После того, как участки будут окончательно определены, строительные бригады и техника выйдут на площадки для начала работ.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы региона о необходимости модернизации инфекционного направления региональной системы здравоохранения. Этот же вопрос был поднят и на недавней встрече президента России с медицинским сообществом. Глава государства сообщил, что столь актуальная для субъекта задача будет решена силами министерства обороны РФ.