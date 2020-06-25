Общество

Проголосовавшие по поправкам в Конституцию довольны организацией процедуры голосования в Псковской области

Участковые избирательные комиссии, открытые в Псковской области для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, активно посещали в первый день голосования 25 июня жители региона и в вечернее время.







Печоры, ул. Свободы, 29. УИК №181. Голосование проходит без нарушений.

Те, кто решил сегодня принять участие в голосовании с удовлетворением отмечают удобство процедуры и тот факт, что УИК работают с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, чтобы процесс прошел не только легитимно, но и безопасно для всех его участников.



Печоры, ул. Мира,19. УИК № 185.

Действительно, на каждом участке, все поверхности перед процедурой голосования обрабатывается дезинфицирующими средствами, а все посетители обеспечиваются индивидуальными средствами защиты.



Опочка, УИК №347, выездное голосование на ул. Сущевской.

Часть жителей региона решили проголосовать по поправкам в Конституцию сегодня, поскольку планируют в дальнейшем уехать, например, на дачу. Кто-то решил воспользоваться удобством близкого расположения к дому выездных участков.







Бежаницкий район, рп. Бежаницы, УИК №282. Выезд в организацию участковой комиссии

Напомним, сегодня утром в Псковской области открылись 615 участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ.



Красногородск, УИК №307.

Основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до указанного дня - в период с 25 по 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.