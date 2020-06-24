615 участков для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Псковской области

615 участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылись в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
Напомним, основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до дня голосования - в период с 25 по 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
Избирательные участки в течение всего периода голосования будут работать с 8:00 до 20:00. Процедура голосования до дня голосования будет такой же, что и в основной день: гражданин приходит с паспортом на свой избирательный участок, показывает его на расстоянии члену УИК, расписывается напротив своей фамилии в списке участников голосования (для этого ему выдается одноразовая ручка). Далее гражданин получает бюллетень, идет в кабинку для голосования, ставит «галочку» за или против поправок в Конституцию и опускает бюллетень в урну.
Как и в основной день голосования, в период с 25 по 30 июня на всех участках будут обеспечены меры защиты от коронавируса: все члены УИК, общественные наблюдатели и голосующие будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также на участке можно воспользоваться санитайзером для рук.