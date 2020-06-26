Второй день голосования по Конституции завершился в Псковской области

Второй день голосования по поправкам в Конституцию РФ завершился в Псковской области. Нарушений на участках, которых в регионе насчитывается 615, не зафиксировано.
Печоры УИК 178
На каждом участке соблюдаются все необходимые меры противоэпидемической защиты. У каждого избирателя проверяют температуру тела, всех обеспечивают средствами индивидуальной защиты.
Куньинский район, д. Наумово УИК 471
Кроме того, на участках работают общественные наблюдатели, которые обеспечивают прозрачность и чистоту процедуры. Они сопровождают членов избирательной комиссии на всех этапах: от подготовки мест для голосования до окончания процедуры подсчета голосов.
Печоры УИК 184
Напомним, основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до указанного дня - в период до 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
Дно УИК 209