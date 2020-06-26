Более 46 тысяч человек проголосовали в Псковской области по поправкам в Конституцию

В Псковской области в первый день голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проголосовали 46 282 человека. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
Всего в России, с учетом дистанционного электронного голосования, которое организовано в Москве и Нижегородской области, проголосовали 10 000 126 человек.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало в Псковской области 25 июня. Основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до указанного дня - в период с 25 по 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
Для проведения голосования в псковском регионе открыто 615 участков. Они работают ежедневно с 8.00 до 20.00.