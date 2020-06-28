Общество

В Правила застройки Пскова внесены изменения, связанные с возведением «инфекционки»

Псковская городская Дума внесла изменения в Правила землепользования и застройки Пскова, связанные со строительством инфекционной больницы на землях военведа. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии городской Думы.

Напомним, в целях достижения результатов по вопросам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и на основании поручения президента РФ было принято решение о строительстве новой инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках.

Возведение больничного корпуса в Пскове планируется на земельном участке, находящемся в ведении Минобороны России. Поэтому описание вида разрешенного использования данного земельного участка решено дополнить строкой «Стационарное медицинское обслуживание».