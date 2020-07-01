Общество

Начинается видеотрансляция программы «Навстречу урнам» с Дмитрием Шаховым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Навстречу урнам», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостем студии станет уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о том, как в Псковской области проходит голосование по поправкам в Конституцию и какие изменения вносятся в основной закон страны. Также они обсудят другие актуальные темы общественно-политической повестки.

Вопросы Дмитрию Шахову можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.