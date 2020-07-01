Игорь Сопов: Мы не будем реагировать на возможные провокации на голосовании по поправкам в Конституцию

«Мы не будем реагировать на возможные провокации в ходе голосования по поправкам в Конституцию», - сообщил журналистам председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По его словам, ни одной жалобы на действия облизбиркома, ТИКов и УИКов не поступало. «Все, что происходит на участках, законно, легитимно и не вызывает никакого отторжения и противоречивых чувств со стороны участников голосования», - констатировал он.
Многое, по словам Игоря Сопова, было сделано для обеспечения безопасности всех участников процесса, чтоб не допустить распространения коронавируса. В связи с этим председатель облизбиркома поблагодарил власти Пскова в лице главы администрации Александра Братчикова. «Без вашей помощи мы не могли бы обеспечить город таким количеством металлоискателей и средств индивидуальной защиты», - подчеркнул он.
В целом, Игорь Сопов считает, что «ход голосования говорит сам за себя». «Мы прекрасно понимаем, что отработали хорошо и проблем с подведением итогов не будет. Мы допускаем возможность провокационных действий, но все комиссии настроены на конструктивный диалог. Иногда проблемы создаются только, чтобы создать скандальную ситуацию. Мы ни в коем случае на провокации реагировать не будем», - заключил председатель облизбиркома.