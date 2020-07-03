Общество

Ход строительства инфекционной больницы и парка «Петровский» в Великих Луках проинспектировали чиновники

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в пятницу, 3 июля, совершил рабочий выезд в Великие Луки, в рамках которого проконтролировал ход реализации важнейших инфраструктурных объектов. В рабочей поездке его сопровождал председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, руководство администрации города. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, Василий Осипов посетил строительную площадку, где начались работы по возведению отделения областной инфекционной больницы. Он положительно оценил ход реализации проекта. В настоящее время строители готовят основание под будущее здание. На объекте работают около 70 человек и 20 единиц техники.

«Приятно, что такое решение было принято главой государства. Представители Министерства обороны РФ работают в три смены, сроки сдвигаются, но только в сторону сокращения», — отметил вице-губернатор. Он обратил внимание, что сами лечебные учреждения будут многофункциональными, медики смогут проводить обследования, операции и другие процедуры.

Согласно проекту, в инфекционном отделении разместится и лаборатория для проведения исследований методом ПЦР, столь востребованная в южной зоне области. Напомним, накануне в администрации региона прошло совещание под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, где обсуждались актуальные вопросы возведения областной инфекционной больницы в Пскове с отделением в Великих Луках. Общая мощность лечебного учреждения составит 300 коек.

В продолжение рабочей поездки Сергей Грахов посетил строительную площадку парка «Петровский». Здесь подрядной организацией выполнены дренажные работы, смонтировано порядка 50% мачт уличного освещения, ведется работа над прокладкой пешеходных дорожек, а также реконструкцией летней сцены. Отметим, что средства на работы выделены из федерального бюджета после победы заявки Великих Лук в конкурсе «Малые города и исторические поселения».

Еще одним объектом для посещения стала деревня Переслегино, где ведутся работы по реконструкции системы водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода». Как отметил подрядчик, имеется небольшое отставание от графика, оно связано с задержкой поставки оборудования из другого региона из-за ситуации с COVID-19. В настоящий момент резервуары для воды прибыли и монтируются специалистами. В ближайшее время строители приступят к работе со скважиной. Сергей Грахов поручил подрядчику наверстать отставание и войти в график выполнения работ.