Общество

Скончался псковский поэт Николай Либиков

На 61 году жизни скончался псковский поэт Николай Либиков. Об этом в социальных сетях сообщила его супруга.

Ольга Федорова высказала благодарность медикам, которые боролись за жизнь Николая Либикова.

«Вы боролись за Колину жизнь до последнего. Вы сделали все, что было в ваших силах. Вы делали это так самоотверженно, но на все воля Божья. Я рада ,что была с Колей до последней секунды его жизни», - написала супруга поэта.

Николай Либиков родился 22 мая 1959 года. В 1980 году окончил культпросветучилище в Пскове, затем работал в Псковском камерном театре, Псковском областном театре кукол.