Общество

На приговор Светлане Прокопьевой

Псковской журналистке Светлане Прокопьевой сегодня вынесен приговор. Второй западный окружной военный суд признал ее виновной в публичном оправдании терроризма и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Отметим, что ранее прокуратура запрашивала в качестве наказания Светланы Прокопьевой 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и запрет заниматься журналистской деятельностью сроком на 4 года. Вынесенный приговор будет обжалован.

Мы, сотрудники редакций радио «Эхо Москвы» в Пскове и интернет-портала Псковская Лента Новостей, сочувствуем Светлане Прокопьевой и вместе с тем выражаем удовлетворение в связи с тем, что назначенное судом наказание не связано с лишением свободы и запретом на занятия журналистикой. По нашему мнению, столь суровое наказание было бы несправедливо и стало бы огромной трагедией — причем, не только для самой журналистки, но и для общества.

Ранее мы последовательно заявляли, в том числе в суде, что не видим в тексте авторской программы Светланы Прокопьевой, вышедшей в эфире «Эхо Москвы» в Пскове, а затем перепечатанном ПЛН, нарушений закона. Публицист высказывала собственную точку зрения на взрыв в Архангельске, она размышляла о произошедшем, анализировала проблемы, искала причинно-следственные связи. С ее выводами можно соглашаться или нет, но это ее позиция.

Напомним, что Светлану Прокопьеву мы приглашали к сотрудничеству как независимого блогера, публициста и политического активиста, так как в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове и на страницах Псковской Ленты Новостей выступают представители различных общественно-политических сил. Это наша принципиальная позиция — давать слово выразителям различных взглядов, быть свободной дискуссионной площадкой, предоставлять слушателям и читателям многие точки зрения на происходящее в стране, области, нашем городе.

По-настоящему свободные и независимые СМИ должны представлять широкий спектр мнений по значимым вопросам общественно-политической повестки. С сожалением отмечаем, что во многих российских СМИ, как правило, присутствует только одна точка зрения.

«Дело Светланы Прокопьевой» длилось более полутора лет. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове и на сайте Псковской Ленты Новостей вышли десятки материалов, редакционных заявлений и авторских колонок, посвященных развитию событий. Информируя слушателей и читателей о происходящем, мы последовательно выступали в защиту свободы слова и отстаивали право журналистов высказывать свое мнение. По нашему глубокому убеждению, публично говорить о проблемах и обозначать свою позицию — право не только журналиста, но и любого гражданина, гарантированное ему 29-й статьей Конституции.

Коллектив журналистов