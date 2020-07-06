Общество

Известный комик выразил готовность оплатить штраф Светланы Прокопьевой

Известный комик Данила Поперечный высказал готовность оплатить штраф, назначенный судом псковской журналистке Светлане Прокопьевой по делу о публичном оправдании терроризма. Об этом он написал в своем Twitter.

«Если у Светланы вдруг по какому-то стечению обстоятельств не выйдет обжаловать этот несправедливый приговор — готов прикрыть и полностью взять на себя оплату штрафа», - написал комик, пояснив, что уже написал Светлане Прокопьевой лично в одной из социальных сетей.

Напомним, сегодня, 6 июля, Второй западный окружной военный суд признал виновной псковскую журналистку Светлану Прокопьеву в публичном оправдании терроризма. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Суд не стал ограничивать журналистскую деятельность Светланы Прокопьевой.

Ранее прокуратура запросила для журналистки 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и запрет заниматься журналистской деятельностью сроком на 4 года.