Общество

Михаил Ведерников: Строительство инфекционной больницы в Пскове не подпадает под действие закона о тишине

На сегодня готовность новой инфекционной больницы в Пскове составляет 7%. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

«Даже если прогнозы экспертов подтвердятся, и осенью придет вторая волна COVID-19, к этому времени у нас уже будет построена инфекционная больница на 200 мест в Пскове и отделение в городе Великие Луки. Строительство идет хорошими темпами», - рассказал губернатор.

Он отметил, что строители работают в три смены, «практически круглыми сутками». «При этом, к сожалению, появляются жалобы близлежащих домов на шум. Но я всех хочу попросить проявить терпение. Это принципиально важный жизненно необходимый объект для Псковской области. Он нам сейчас нужен, как никогда», - обратился к псковичам губернатор.

«Нужно сказать отдельное спасибо нашему президенту за то, что услышал нас и дал поручение, за то, что, ориентировочно, уже к 15 сентября, планируется ввод в эксплуатацию современного медицинского учреждения. От скорости работ напрямую зависит наша подготовка ко второй волне заболевания. Хочу обратить внимание, что с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки строительство больницы носит неотложный характер. Поэтому под действие закона о тишине строительство этого объекта не подпадает», - заявил губернатор.