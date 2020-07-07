Общество

117 боксов оборудуют в новой инфекционной больнице Пскова

117 боксов предусмотрено в новой инфекционной больнице в городе Пскове. 99 из них будут общего инфекционного назначения, 18 - реанимационных, 17 одноместных и один двухместный. Об этом стало известно в рамках контрольного выезда на стройплощадку первого заместителя губернатора области Веры Емельяновой и руководителя регионального комитета по здравоохранению, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Завершаются работы по устройству фундаментных плит, устанавливаем металлоконструкции, уже готово 327 тонн из 500. Приступили к устройству полов, стяжки. Все работы ведутся одновременно», - рассказал подрядчик.

На стройке круглосуточно работают 359 человек, более 45 единиц техники. «Эта неделя активная на завоз стройматериалов, к концу недели почти все будет завезено», - добавил подрядчик.

«Мы видим своими глазами насколько быстро продвигается строительство объекта», - отметила Вера Емельянова. - Сейчас мы активно взаимодействуем со строительной организацией и в Пскове, и в Великих Луках. Министерство обороны имеет четкий план и график выполнения работ. Ежедневно в областной администрации совместно с администрациями Пскова и Великих Лук обсуждаются необходимые для координации вопросы. Прежде всего, эти вопросы связаны с ресурсоснабжающими организациями - система водоотвода, электроэнергия, вопросы земельных участков, складирования оборудования. Это все требует взаимодействия с нашими местными организациями. Также решаются вопросы с созданием юридического лица. Это будет многофункциональный медицинский центр, и мы выходим с этим вопросом на ближайшую сессию областного Собрания», - рассказала Вера Емельянова.