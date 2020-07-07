Общество

Депутаты рассмотрят вопрос о создании нового юрлица для строящейся больницы в Пскове

На ближайшей сессии Псковского областного Собрания, которую планируется провести 14 июля, будет рассмотрен вопрос о создании нового юридического лица - ГБУЗ «Псковская областная инфекционная больница. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в рамках контрольного выезда на стройплощадку сообщила руководитель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Мы выступим на сессии Псковского областного Собрания депутатов с вопросом о создании нового юридического лица. Пока этот объект идет под названием «Многофункциональный медицинский центр», а в последующем мы сможем, объединив Псков и Великие Луки, развивать клиническую базу. Мы должны оказывать современные медицинские услуги одним большим юридическим лицом», - пояснила она.

По словам Марины Гаращенко, уже проводится подбор руководителя будущей медицинской организации. «Сегодня наш комитет уже имеет понимание, как будут организованы работы, какое будет поставлено оборудование», - добавила она.