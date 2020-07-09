Общество

В Печорах устранили нарушение процедуры голосования на выборах главы района

На одном из избирательных участков в Печорах устранили нарушение при проведении голосования на досрочных выборах главы Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Нина Круглова.

По ее словам, незначительное нарушение было выявлено на 179-м участке в районном центре. «Нарушение связано с маркировкой конвертов для досрочного голосования. Не на каждом из них стояла вторая подпись члена участковой избирательной комиссии. Однако председатель комиссии УИК приняла решение опустить бюллетени, находящиеся в этих конвертах, в урну для голосования, что не отвечает нормам законодательства о выборах», - пояснила Нина Круглова.

Территориальной избирательной комиссией в связи с инцидентом принято решение урну с данного участка опечатать и отставить в сторону. Решение о бюллетенях, которые там находятся, будет принято комиссией до конца голосования.

«Нарушение устранено. В настоящее время на избирательном участке установлена новая урна. Она опечатана. Голосование продолжается в штатном режиме», - подчеркнула Нина Круглова.