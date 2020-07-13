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Общество

Строящееся отделение инфекционной больницы освятили в Великих Луках. ВИДЕО

13.07.2020 15:41|ПсковКомментариев: 0

Чин освещения строящегося в Великих Луках инфекционного отделения провел иеромонах Нил (Лосев) сегодня, 13 июля. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Объект строят 176 человек, задействовано 17 единиц техники, рассказал руководитель проекта генподрядной строительной организации Главного военного строительного управления по специальным объектам. Дмитрий Наумкин.

«Стройка находится на начальном, но уже не на подготовительном этапе. Центр состоит из трех крыльев. В правом крыле будут располагаться палаты по приему больных, в левом – частично палаты и кабинеты для рентгена и компьютерной томографии, а в среднем – административно-бытовой корпус с приемным отделением и шлюзами», – уточнил Дмитрий Наумкин.

Инфекционный центр будет оснащен современным медицинским оборудованием. Ввод в эксплуатацию намечен на середину сентября этого года.

«Все работы в графике, перебоев в поставки материалов нет», – добавил Дмитрий Наумкин.

На объекте большое внимание уделяется профилактике распространения коронавируса. Всех вновь прибывшие рабочие сдают тест на COVID-19. Рабочая техника обрабатывается дезрастворами.

Фото и видел: газета «Великолукская правда. Новости»

Теги: #строительство #медицина
Источник: Псковская Лента Новостей
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