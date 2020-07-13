Общество

Депутаты дали согласие на создание Псковской областной инфекционной больницы

Региональный парламент дал согласие на создание государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Псковская областная инфекционная больница». Такое решение принято на сессии 14 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Спикер областного Собрания депутатов Александр Котов задал вопрос о существующем корпусе инфекционной больницы и туберкулезном отделении.

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко рассказала, что инфекционный корпус перейдет в общий медкомплекс. О дальнейших планах с туберкулезным отделением Марина Гаращенко пообещала проинформировать отдельно, когда регион станет выходить из условий пандемии лучше, чем сейчас.

«Мы исправляем, что наоптимизировали в прошлом? Инфекционная больница была как юридическое лицо», - напомнил вице-спикер Виктор Антонов.

Марина Гаращенко не согласилась, что это результаты оптимизации. «Каждое время диктует свои определенные действия. Инфекционная служба развивалась везде в своем ключе. Возможно, на тот спокойный период времени это было оптимально», - сказала она.

Напомним, в двух городах Псковской области ведется строительство корпусов медицинского центра. В Пскове больница рассчитана на 200 коек, в Великих Луках – на 100. Медучреждение создается для лечения всей инфекционной патологии.