Общество

Защита псковской журналистки Прокопьевой обжаловала решение о назначении штрафа за оправдание терроризма

Защита псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую в начале прошлой недели суд признал виновной в оправдании терроризма и назначил штраф в 500 тысяч рублей, подала апелляционную жалобу. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат Прокопьевой Виталий Черкасов.

«Апелляционная жалоба подана. Мы не согласны с приговором, считаем его незаконным и необоснованным, выводы противоречивые. Все доказательства стороны защиты не приняты судом и им не была дана оценка в решении суда», - сказал адвокат.

Напомним, в ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла в эфир программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста.

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове оштрафовал местную журналистку на 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма. Ранее гособвинитель просила для Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима и запрета на занятие журналистской деятельностью сроком на четыре года. Кроме того, Прокопьева останется под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу.