Общество

Ход строительства новой больницы обсудили псковский губернатор и замминистра обороны

Состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В первую очередь глава региона рассказал о ходе строительства новых корпусов Псковской областной инфекционной больницы, которая по поручению президента Владимира Путина ведется силами Военно-строительного комплекса Минобороны России. Новое специализированное учреждение здравоохранения появится в Пскове и отделение — в Великих Луках. Общая мощность составит около 300 коек.

Участники встречи обсудили детали реализации этого проекта. В настоящее время работы ведутся в соответствии с графиком. Параллельно с основными строительно-монтажными работами на площадках идет технологическое присоединение к сетям энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Многофункциональные медицинские центры будут оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарем.

Тимур Иванов обсудил с Михаилом Ведерниковым перспективы взаимодействия и сотрудничества в сфере строительства, имущественного комплекса Минобороны. Речь зашла и о модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры военного городка «Остров-3». В настоящее время передача жилого фонда и инфраструктуры населенного пункта в муниципальную собственность завершена. В рамках концессионного соглашения в Острове-3 планируется построить новую блочно-модульную газовую котельную.