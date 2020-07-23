Общество

Лабораторно-учебный центр для студентов построят рядом с новой инфекционной больницей в Пскове

Важнейшим решением для сохранения здоровья жителей области назвал губернатор Михаил Ведерников строительство новой инфекционной больницы в Пскове.

«Работа идет очень динамично, строительная готовность здания уже более 50%. Завершена укладка инженерных сетей, ведется установка дверей, окон, обустройство кровли», - написал глава региона в Инстаграм-аккаунте.

По его словам, к медучреждению организуют несколько подъездов, а участок улицы Достовалова, который ведет к больнице, будет заасфальтирован.

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«Также планируем разбить рядом с лечебным корпусом парк в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Планируем поставить еще один корпус на 60 мест, а рядом построить здание, которое будет использоваться как лабораторно-учебный центр для студентов. Получится целый медицинский кластер», - поделился планами Михаил Ведерников.