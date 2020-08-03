Общество

Жители Пустошки остались довольны качеством капитального ремонта жилого дома

В Фонда капитального ремонта Псковской области поступило благодарственное письмо жителей многоквартирного дома, расположенного в Пустошке, на улице Революции, 102. Жители дома очень довольны работой подрядчика ООО «Спецстрой Плюс», выполнившего капитальный ремонт крыши, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда.

«Хотим отметить высокий уровень качества выполненных работ в короткие сроки, - отмечается в письме старшей по дому Любови Бороды. – Бригада строителей работала аккуратно, организованно, все было продумано до мелочей, учитывались все пожелания жителей дома, никаких неудобств для жильцов дома с их стороны создано не было. Их работой жильцы нашего дома остались довольны. Огромное им спасибо и пожелание успехов в их нелегкой работе».

Еще одно благодарственное письмо поступило от жителей многоквартирного дома №4 по улице Мира в деревне Фишнево Бежаницкого района, в котором строители подрядной организации ООО «Строй-Вектор» выполнили капитальный ремонт крыши.

«Жители благодарят вас и строительную команду за четкую слаженную работу при проведении комплекса работ по капитальному ремонту нашей крыши! – говорится в сообщении, адресованном Сергею Белову. - Мы сердечно благодарим вас за быстрое выполнение работ, за высокий профессионализм сотрудников и их коммуникабельность в процессе работ. От всего сердца благодарим Вас за помощь и хотим пожелать Вам крепких сил и отменного здоровья, неизменного счастья в жизни и прекрасного настроения души. Желаем Вам удачи и процветания».