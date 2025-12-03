Общество

День памяти великого князя Александра Невского отмечают 6 декабря

В этот день чествовали святого Александра Невского — великого русского князя и полководца. В 13 веке, во времена Александра, Русь подвергалась ударам сразу с трёх сторон — католического Запада, монголо-татар и Литвы. За всю свою жизнь князь не проиграл ни одной битвы, кроме того, не раз проявил дипломатический талант.

Кадр из фильма «Александр Невский» (1938, Мосфильм)

В день памяти Александра Невского на Руси поминали павших воинов и гадали об ушедших на войну, пишет calend.ru. Для этого пекли три булки, в одну из которых клали крест, после этого их раскладывали по дому: одну — на порог, другую — на лавку, третью — на полку у образов. Если булка с крестом оказывалась на пороге, то солдат скоро должен был вернуться домой, если же у образов — то он мог не вернуться вовсе.