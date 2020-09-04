Общество

В Пскове появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Спортивное сооружение у лицея «Развитие» возводится в рамках национального проекта «Демография» и партийного проекта «Единой России» «Детский спорт», сумма контракта - более 10 млн рублей, срок выполнения - середина октября 2020 года. После завершения строительства объект будет охраняться как с помощью видеонаблюдения, так и силами обслуживающего персонала, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов МСУ Пскова .

В настоящий момент работы на объекте продолжаются. В состав объекта включены спортивное ядро, разборная зрительская трибуна на 100 мест с навесом и блок-контейнеры - отапливаемые помещения для спортсменов, которые уже возведены. На очереди - оборудование туалетов в соответствии с требованиями СанПиНа.

Кроме того, будет произведена укладка резинового покрытия вокруг стадиона, установлена воркаут-площадка и площадка для стритбола. Также появятся тренажеры, беговая дорожка, футбольный газон и рулонное покрытие.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа отличается тем, что он более современный и имеет более качественное покрытие, беговые дорожки, раздевалки и тренажеры, которые позволят детям заниматься типовыми упражнениями. Хочется, чтобы уже в этом сезоне дети тренировались на открытом воздухе», - отметил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Срок сдачи объекта назначен на 15 октября, однако работы идут с опережением.

«Осталось подготовить основание для искусственной травы, уже заасфальтированы дорожки, осталось положить на них покрытие, смонтировать тренажеры и подготовить трибуну», - сообщил директор подрядной организации «УДС Псков» Андрей Крот.

Добавим, стадион будет открыт для занятий с 8:00 до 20:00.